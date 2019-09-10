Сенцов и Кольченко рассказали, будут ли судиться с Россией

Освобожденные в рамках обмена пленными украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко на пресс-конференции рассказали о планах судов с Российской Федерацией. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он судиться по поводу похищения и пыток Сенцов ответил, что дела политзаключенных слились с делом Украины.

"Персональных обвинений, судов я с ними судиться не собираюсь и себя потерпевшим не считаю", - сказал он.В свою очередь Кольченко заявил, что адвокаты подали жалобу в Европейский суд по правам человека. "Я пока ничего не могу сказать (относительно отдельного дела, - ред.)", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко 10 сентября провели пресс-конференцию после освобождения из российского плена.

Освобожденный в рамках обмена пленными украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов на пресс-конференции 10 сентября заявил, что ни один политик не связывался с ним за 5 лет, которые он провел в заключении на территории Российской Федерации.