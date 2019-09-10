Сенцов і Кольченко розповіли, чи будуть судитися з Росією

Звільнені в рамках обміну полоненими українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко на прес-конференції розповіли про плани судів з Російською Федерацією. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про те, чи буде він судитися з приводу викрадення та катування Сенцов відповів, що справи політв'язнів злилися зі справою України.

"Персональних звинувачень, судів я з ними судитися не збираюся і не вважаю себе потерпілим", - сказав він.

У свою чергу Кольченко заявив, що адвокати подали скаргу в Європейський суд з прав людини. "Я поки нічого не можу сказати (щодо окремої справи, - ред.)", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко 10 вересня провели прес-конференцію після звільнення з російського полону.

Звільнений в рамках обміну полоненими український політв'язень і режисер Олег Сенцов на прес-конференції 10 вересня заявив, що жоден політик не зв'язувався з ним за 5 років, які він провів в ув'язненні на території Російської Федерації.