Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу относительно ФСБ

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из плена Кремля, дал показания Гаагскому трибуналу относительно действий Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом Сенцов сказал в интервью "Громадському".

В частности, бывший политзаключенный дал показания относительно действий ФСБ, в том числе - пыток. По словам Сенцова, показания он дал своему адвокату, как только попал в следственный изолятор Лефортово. Впоследствии заявление о пытках режиссер сделал в российском суде.

"Есть люди, которые пережили гораздо больше унижение - моральное и физическое - это Карпюк, Клих и те, которые до сих пор сидят в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса. То, что там происходит - страшные вещи, поэтому об этом нужно говорить", - подчеркнул Сенцов.

Что касается пыток Сенцова, то он в разговоре вспомнил, что это были сотрудники ФСБ и несколько сотрудников Служби безопасности Украины, перешедшие в Крыму на сторону оккупационной власти.

"Я дал показания на ФСБ, на их действия для Гаагского трибунала... Зло должно быть наказано", - сказал Сенцов.

Напомним, недавно Сенцов заявил, что считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину проще отдать Кремль, чем Крым. По его словам, смена режима в России неизбежна.