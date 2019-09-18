Сенцов дав свідчення Гаазькому трибуналу щодо ФСБ

Український режисер Олег Сенцов, звільнений із полону Кремля, дав свідчення Гаазькому трибуналу щодо дій Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії. Про це Сенцов сказав в інтерв'ю "Громадському".

Зокрема, колишній політв'язень дав показання щодо дій ФСБ, зокрема - тортур. За словами Сенцова, показання від дав своєму адвокату, як тільки потрапив у слідчий ізолятор Лефортово. Згодом заяву про тортури режисер зробив у російському суді.

"Є люди, які пережили значно більше приниження - моральне і фізичне - це Карпюк, Клих і ті, котрі досі сидять у тюрмах на окупованих територіях Донбасу. Те, що там відбувається - страшні речі, тому про це треба говорити", - підкреслив Сенцов.

Що стосується тортур Сенцова, то він у розмові пригадав, що це були співробітники ФСБ та кілька співробітників Служби безпеки України, які перейшли у Криму на бік окупаційної влади.

"Я дав свідчення на ФСБ, на їх дії для Гаазького трибуналу... Зло має бути покаране", - сказав Сенцов.

Нагадаємо, нещодавно Сенцов заявив, що вважає, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну простіше віддати Кремль, ніж Крим. За його словами, зміна режиму в Росії неминуча.