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У "Сентравіс" закликали знизити норму імпорту електроенергії до 50%, інакше підприємства втратять конкуренцію

Фото: у "Сентравіс" закликали знизити норму імпорту електроенергії до 50% (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За умови імпорту електроенергії на рівні 80% собівартість виробництва в українській трубній компанії "Сентравіс" зросте, і їй буде важко змагатися по ціні з конкурентами.

Про це заявив начальник служби з технічного розвитку компанії Олександр Гріпас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Minprom.

Він розповів, що згідно з розрахунками, у літній період частка імпортованої електроенергії для компанії могла б скласти близько 40%, а у зимовий період – не менше 50%. 

"Тільки у такому випадку можна вкластися в економіку виробництва, і надалі конкурувати на світовому ринку з азіатськими та європейськими виробниками безшовних нержавіючих труб. Наразі ж ця ініціатива це додатковий фінансовий тягар. І хоча ми розуміємо причини цього рішення, але підтримати не можемо", - підкреслив він.

Як відомо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%. 

Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати. Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ. При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% - більше імпортувати в України немає змоги.

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