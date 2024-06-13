В "Сентрависе" призвали снизить норму импорта электроэнергии до 50%, иначе предприятия потеряют конкуренцию

Он рассказал, что согласно расчетам, в летний период доля импортируемой электроэнергии для компании могла бы составить около 40%, а в зимний период – не менее 50%.

"Только в таком случае можно уложиться в экономику производства, и дальше конкурировать на мировом рынке с азиатскими и европейскими производителями бесшовных нержавеющих труб. Пока же эта инициатива это дополнительное финансовое бремя. И хотя мы понимаем причины этого решения, но поддержать не можем", - подчеркнул он.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% - больше импортировать в Украину нет возможности.