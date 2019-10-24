Сент-Этьен - Александрия: прогноз букмекеров

Украинская "Александрия" проведет матч 3 тура группового этапа Лиги Европы на выезде против французского "Сент-Этьена". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

24 октября 19:55

Сент-Этьене, стадион "Жоффруа Гишар"

По мнению букмекеров, в предстоящей встрече существенное преимущество у хозяев поля. Триумф французской команды оценивается в 1,45, тогда как на успех александрийцев можно поставить с коэффициентом 7,50. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 4,33.

Соперники одинаково начали групповой этап: поражение в первом туре и ничья - во втором. Дебютанты групповой стадии "Александрия" сначала уступили на выезде "Вольфсбургу" (1:3), после чего добились домашней ничьей с "Гентом" (1:1). "Сент-Этьен" же наоборот: стартовал с гостевого поражения от бельгийцев (2:3), а затем поделил дома очки с немецкой командой (1:1).

Таким образом, у обеих команд по одному набранному очку, но французы располагаются в таблице выше за счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей.