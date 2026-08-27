Ексголова наглядової ради Sense Bank зробив заяву на тлі звинувачень НАБУ

Звинувачення на адресу Sense Bank щодо проведення платежу на 150 млн грн для сплати застави у справі "Мідас" не підтверджені технічною експертизою.

Про це заявив ексголова наглядової ради Sense Bank Микола Гладишенко, пише РБК-Україна з посиланням на " Українські новини ".

Зокрема, за його словами, йдеться про версію, за якою платежі нібито були проведені внаслідок "ручного" несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих облікових систем банку.

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Він додав, що автоматичні процеси контролю, про які йдеться в оприлюднених матеріалах кримінального провадження, технічно неможливо "вимкнути" або "зупинити на сервіс". На його переконання, це ставить під сумнів обгрунтованість висунутих банку звинувачень.

"По-перше, на рахунки клієнтів в Sense Bank, які в подальшому здійснили перерахування застави, кошти надійшли у вигляді безготівкових платежів з інших банків, жодна готівка Sense Bank не вносилась", - сказав він.

Гладишенко звернув увагу і на те, що клієнти Sense Bank з рахунків у банку сплатили лише третину від суми застави, решта суми, що становила 2/3 від суми застави, була сплачена тими ж суб'єктами господарювання, через інші банківські установи.

"По-друге, якби було будь-яке втручання в роботу автоматизованих облікових систем, це можна було б побачити в системі, оскільки такі втручання залишають сліди, які неможливо видалити. Втім, до звинувачень банку експерти такої перевірки не проводили, відповідно звинувачення є необґрунтованими", - заявив Гладишенко.

Він також наголосив, що система фінансового моніторингу призначена для виявлення подібних операцій і передачі їх на додатковий контроль. За словами Гладишенка, спірний платіж також пройшов передбачену процедуру перевірки.

"Система і побудована таким чином, щоб платежі з таким призначенням виловлювати із загальної маси та проводити під більш пильним контролем. Крім цього, Sense Bank невідкладно повідомив про здійснені платежі Держфінмоніторинг, відповідно ці платежі були предметом відповідної перевірки", - розповів ексголова наглядової ради.

Окремо він спростував інформацію про внесення 150 млн грн готівкою через Sense Bank.

"Sense Bank не мав жодного стосунку до готівкової форми цих грошей. Ці кошти не заносили через відділення та не вносили готівкою на рахунки Sense Bank. Гроші надходили з рахунків цих компаній в інших банках. Їхнє походження нам невідоме", - зазначив Гладишенко.