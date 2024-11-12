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Сенсационный лидер УПЛ забрал обе награды тура

Киев, Вторник 12 ноября 2024 13:26
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Сенсационный лидер УПЛ забрал обе награды тура Фото: "Желто-черные" делят лидерство с "Динамо" (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 13-го тура отдала награды лучшим игроку и тренеру представителям "Александрии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Защитник "желто-черных" Мигель Кампуш – футболист тура чемпионата Украины. Он в одиночку обеспечил разгромную победу над львовскими "Карпатами" (3:0).

Португалец оформил хет-трик в противостоянии со "львами". В первом тайме Кампуш забил прямым ударом со штрафного над стенкой. В свою очередь во второй половине легионер дважды уверенно реализовал одиннадцатиметровые.

Тем временем наставник "Александрии" Руслан Ротань – лучший тренер 13-го тура. Его подопечные после уверенной победы над "Карпатами" продолжают идти нога в ногу с киевским "Динамо". Оба коллектива набрали по 32 очка. Донецкий "Шахтер" отстал на 6 пунктов.

Лучших игрока и тренера тура определили эксперты и комментаторы УПЛ ТВ, а также журналисты ряда изданий, в том числе и РБК-Украина. Признание также получили попавшие в символическую сборную одноклубники Кампуша Безерра и Калюжный. Команда тура в схеме 4-5-1: Механив – Тобиас, Кампуш, Попов, Крупский – Безерра, Бондаренко, Калюжный, Шапаренко, Дахновский – Ванат.

Сенсационный лидер УПЛ забрал обе награды тура

К слову, ранее "Динамо" дома обыграло "Полесье" с двумя голами до перерыва.

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