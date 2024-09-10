UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сенсаційний лідер УПЛ підписав таланта "Сан-Паулу"

Фото: Матеус Амарал виступав за молодіжну команду "триколірних" (saopaulofc.net)
Автор: Антон Федорців

"Олександрія" оголосила про перехід із бразильського "Сан-Паулу" півзахисника Матеуса Амарала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

20-річний хавбек поповнив бразильську колонію "жовто-чорних". Швидко освоїтися в новій команді йому допоможуть співвітчизники Хуан Альвіна Безерра та Джевані.

Амарал орендований "Олександрією" до кінця сезону 2024/25. У лавах команди Руслана Ротаня він виступатиме під 49-м номером. Вихованець "Сан-Паулу" може закрити позиції центрального півзахисника та атакувального хавбека.

На дорослому рівні Амарал ще не виступав. Натомість він захищав кольори "Сан-Паулу" U-20 в молодіжному чемпіонаті Бразилії та молодіжному Кубку штату Сан-Паулу. До бразильських збірних наразі не залучався.

"Олександрія" у сезоні 2024/25

На міжнародну паузу підопічні Ротаня пішли лідером Прем'єр-ліги. "Жовто-чорні" здобули чотири перемоги в чотирьох поєдинках.

"Олександрія" переграла черкаський ЛНЗ (2:0), здолала луганську "Зорю" (2:1), перестріляла донецький "Шахтар" (4:3) і перемогла ковалівський "Колос" (2:1). Найкращі бомбардири команди – Олександр Філіппов і Кирило Ковалець (по 3 м'ячі). Найкращий асистент – Микола Кравченко (2 асисти).

13 вересня "Олександрія" зустрінеться з київською "Оболонню" в столиці. У жовтні команда Ротаня розпочне виступи в Кубку України зі стадії 1/8 фіналу.

До слова, раніше Ротань став найкращим тренером серпня в Прем'єр-лізі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат УкраїниУПЛАлександрия