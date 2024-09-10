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Сенсационный лидер УПЛ подписал таланта "Сан-Паулу"

Фото: Матеус Амарал выступал за молодежную команду "трехцветных" (saopaulofc.net)
Автор: Антон Федорцив

"Александрия" объявила о переходе из бразильского "Сан-Паула" полузащитника Матеуса Амарала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

20-летний хавбек пополнил бразильскую колонию "желто-черных". Быстро освоиться в новой команде ему помогут соотечественники Хуан Альвин Безерра и Джевани.

Амарал арендован "Александрией" до конца сезона 2024/25. В рядах команды Руслана Ротаня он будет выступать под 49-м номером. Воспитанник "Сан-Паулу" может закрыть позиции центрального полузащитника и атакующего хавбека.

На взрослом уровне Амарал еще не выступал. Он защищал цвета "Сан-Паулу" U-20 в молодежном чемпионате Бразилии и молодежном Кубке штата Сан-Паулу. К бразильским сборным пока не привлекался.

"Александрия" в сезоне 2024/25

На международную паузу подопечные Ротаня ушли лидером Премьер-лиги. "Желто-черные" одержали четыре победы в четырех поединках.

"Александрия" обыграла черкасский ЛНЗ (2:0), одолела луганскую "Зарю" (2:1), перестреляла донецкий "Шахтер" (4:3) и победила ковалевский "Колос" (2:1). Лучшие бомбардиры команды – Александр Филиппов и Кирилл Ковалец (по 3 мяча). Лучший ассистент – Николай Кравченко (2 ассиста).

13 сентября "Александрия" встретится с киевской "Оболонью" в столице. В октябре команда Ротаня начнет выступления в Кубке Украины со стадии 1/8 финала.

К слову, ранее Ротань стал лучшим тренером августа в Премьер-лиге.

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