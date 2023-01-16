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Сенсаційний фіналіст Вімблдона-2022 знявся з Australian Open за день до старту

Фото: У Мельбурні шоу Ніка Кірйос цьогоріч не побачать (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка Австралії Нік Кірйос не зможе виступити на домашньому турнірі серії "Великого шолома" в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASAP Sports.

27-річний тенісист пропустить Відкритий чемпіонат Австралії через проблеми зі здоров'ям. Його місце в основній сітці змагань посяде лакі-лузер Деніс Кудла, якого у фіналі кваліфікації вибив українець Крутих.

Кірйос змушений зробити паузу в професіональних виступах через надрив меніска. Фізіотерапевт австралійця анонсував артроскопію для видалення кісти. Реабілітація 21-го номера рейтингу ATP після процедури займе орієнтовно півтора місяці.

Сам Кірйос прагне повернутися на корт під час "мастерсу" в американському Індіан-Веллсі. Старт турніру призначений на 6 березня. Торік австралійський тенісист дійшов у Каліфорнії до чвертьфіналу, де поступився Рафаелю Надалю.

Торік Нік Кірйос зачохлив ракетку на домашньому Australian Open уже в другому раунді одиночного розряду. Зате в дуеті зі співвітчизником Атанасіосом Коккінакісом він тріумфував у парах, здолавши у фіналі ще двох австралійців – Ебдена і Парселла (7:5, 6:4).

До слова, українки Костюк і Калініна пробилися в другий раунд Australian Open-2023.

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