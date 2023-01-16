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Сенсационный финалист Уимблдона-2022 снялся с Australian Open за день до старта

Фото: В Мельбурне шоу Ника Кирьоса в этом году не увидят (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Австралии Ник Кирьос не сможет выступить на домашнем турнире серии "Большого шлема" в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASAP Sports.

27-летний теннисист пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за проблем со здоровьем. Его место в основной сетке соревнований займет лаки-лузер Денис Кудла, которого в финале квалификации выбил украинец Крутых.

Кирьос вынужден сделать паузу в профессиональных выступлениях из-за надрыва мениска. Физиотерапевт австралийца анонсировал артроскопию для удаления кисты. Реабилитация 21-го номера рейтинга ATP после процедуры займет ориентировочно полтора месяца.

Сам Кирьос стремится вернуться на корт во время "мастерса" в американском Индиан-Уэллсе. Старт турнира назначен на 6 марта. В прошлом году австралийский теннисист дошел в Калифорнии до четвертьфинала, где уступил Рафаэлю Надалю.

В прошлом году Ник Кирьос зачехлил ракетку на домашнем Australian Open уже во втором раунде одиночного разряда. Зато в дуэте с соотечественником Атанасиосом Коккинакисом он триумфовал в парах, одолев в финале еще двух австралийцев – Эбдена и Парселла (7:5, 6:4).

К слову, украинки Костюк и Калинина пробились во второй раунд Australian Open-2023.

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