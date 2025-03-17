Сенсаційна археологічна знахідка. Військові ЗСУ натрапили на архаїчний могильник (фото)

Що відомо про сенсаційну знахідку військових

Українцям розповіли, що бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник під час будівництва фортифікаційних споруд на півдні України.

"Звичайні земельні роботи обернулися сенсаційною археологічною знахідкою", - наголосили у прес-службі бригади й додали, що це "змінило хід інженерних робіт".

Фортифікаційні споруди на півдні України (фото: facebook.com/123brigadatro)

Зазначається, що під час роботи водій екскаватора Микола виявив невелику амфору. Зацікавившись знахідкою, він звернувся до свого побратима Євгена, який захоплюється історією. Разом вони вирішили передати знайдений предмет до музею "Старофлотські казарми".

Експерти музею проаналізували знахідку та встановили, що це - корінфська амфора, яка використовувалася в ритуальних цілях і розміщувалася в могилах.

"Місце, де бійці проводили фортифікаційні роботи, виявилося архаїчним могильником, що датується 6-5 століттями до нової ери", - розповіли у бригаді.

Знахідки військових (фото: facebook.com/123brigadatro)

Уточнюється, що особливу увагу музейників привернула ще одна знайдена іонійська посудина - ойнохоя.

Цей давньогрецький глечик з однією ручкою та трьома носиками використовувався для розливання вина під час симпосіїв - ритуалізованих бенкетів у Стародавній Греції, що супроводжувались буйними веселощами (що було важливою складовою чоловічого дозвілля).

Колишній археолог, викладач Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, а нині військовослужбовець Олександр пояснив, що це - ритуальні речі, створені спеціально для поховань і привезені з Греції.

Одна зі знайдених посудин (фото: facebook.com/123brigadatro)

"Важливо, що посудини цілі, без пошкоджень, що свідчить про високий соціальний статус похованих", - додав експерт.

Повідомляється, що разом з артефактами військовослужбовці служби цивільно-військового співробітництва передали до музею рештки кісток похованих людей.

"Такі знахідки мають велике значення для вивчення історії регіону та дають змогу краще зрозуміти життя та звичаї давніх мешканців нашого краю", - підсумували у прес-службі бригади.

Публікація 123 бригади ТрО ЗСУ (скриншот: facebook.com/123brigadatro)