Сенсационная археологическая находка. Военные ВСУ наткнулись на архаичный могильник (фото)

Бойцы 123 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины наткнулись на архаичный могильник. Находка изменила ход инженерных работ по созданию фортификационных сооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 123 бригады ТрО ВСУ в Facebook.
Украинцам рассказали, что бойцы 123 бригады ТрО наткнулись на архаичный могильник во время строительства фортификационных сооружений на юге Украины.
"Обычные земельные работы обернулись сенсационной археологической находкой", - отметили в пресс-службе бригады и добавили, что это "изменило ход инженерных работ".
Отмечается, что во время работы водитель экскаватора Николай обнаружил небольшую амфору. Заинтересовавшись находкой, он обратился к своему побратиму Евгению, который увлекается историей. Вместе они решили передать найденный предмет в музей "Старофлотські казарми".
Эксперты музея проанализировали находку и установили, что это - коринфская амфора, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в могилах.
"Место, где бойцы проводили фортификационные работы, оказалось архаичным могильником, датируемым 6-5 веками до новой эры", - рассказали в бригаде.
Уточняется, что особое внимание музейщиков привлек еще один найденный ионийский сосуд - ойнохоя.
Этот древнегреческий кувшин с одной ручкой и тремя носиками использовался для разливания вина во время симпосиев - ритуализированных пиров в Древней Греции, сопровождавшихся буйным весельем (что было важной составляющей мужского досуга).
Бывший археолог, преподаватель Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского, а ныне военнослужащий Александр объяснил, что это - ритуальные вещи, созданные специально для захоронений и привезенные из Греции.
"Важно, что сосуды целые, без повреждений, что свидетельствует о высоком социальном статусе погребенных", - добавил эксперт.
Сообщается, что вместе с артефактами военнослужащие службы гражданско-военного сотрудничества передали в музей остатки костей похороненных людей.
"Такие находки имеют большое значение для изучения истории региона и позволяют лучше понять жизнь и обычаи древних жителей нашего края", - подытожили в пресс-службе бригады.
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