Сенсационная археологическая находка. Военные ВСУ наткнулись на архаичный могильник (фото)

Что известно о сенсационной находке военных

Украинцам рассказали, что бойцы 123 бригады ТрО наткнулись на архаичный могильник во время строительства фортификационных сооружений на юге Украины.

"Обычные земельные работы обернулись сенсационной археологической находкой", - отметили в пресс-службе бригады и добавили, что это "изменило ход инженерных работ".

Фортификационные сооружения на юге Украины (фото: facebook.com/123brigadatro)

Отмечается, что во время работы водитель экскаватора Николай обнаружил небольшую амфору. Заинтересовавшись находкой, он обратился к своему побратиму Евгению, который увлекается историей. Вместе они решили передать найденный предмет в музей "Старофлотські казарми".

Эксперты музея проанализировали находку и установили, что это - коринфская амфора, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в могилах.

"Место, где бойцы проводили фортификационные работы, оказалось архаичным могильником, датируемым 6-5 веками до новой эры", - рассказали в бригаде.

Находки военных (фото: facebook.com/123brigadatro)

Уточняется, что особое внимание музейщиков привлек еще один найденный ионийский сосуд - ойнохоя.

Этот древнегреческий кувшин с одной ручкой и тремя носиками использовался для разливания вина во время симпосиев - ритуализированных пиров в Древней Греции, сопровождавшихся буйным весельем (что было важной составляющей мужского досуга).

Бывший археолог, преподаватель Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского, а ныне военнослужащий Александр объяснил, что это - ритуальные вещи, созданные специально для захоронений и привезенные из Греции.

Один из найденных сосудов (фото: facebook.com/123brigadatro)

"Важно, что сосуды целые, без повреждений, что свидетельствует о высоком социальном статусе погребенных", - добавил эксперт.

Сообщается, что вместе с артефактами военнослужащие службы гражданско-военного сотрудничества передали в музей остатки костей похороненных людей.

"Такие находки имеют большое значение для изучения истории региона и позволяют лучше понять жизнь и обычаи древних жителей нашего края", - подытожили в пресс-службе бригады.

Публикация 123 бригады ТрО ВСУ (скриншот: facebook.com/123brigadatro)