Столичний клуб змінив тренера після провального старту УПЛ
Київська "Оболонь" призначила Сергія Шищенка керманичем команди замість Валерія Іващенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.
48-річний фахівець очолив "пивоварів" на фоні невдалого початку нового сезону. Столичний колектив іде на останній сходинці в Прем'єр-лізі, набравши лише 1 очко в п'яти турах.
Шищенко перебував без роботи з весни. У березні-травні цьогоріч він тренував житомирське "Полісся", фінішував із командою на 5-й сходинці та вивів у єврокубки. Проте, в новому сезоні працювати з "поліськими вовками" довірили Імаду Ашуру.
Терміни та інші детали угоди Шищенка з "Оболонню" наразі залишаються невідомими. Персональний склад тренерського штабу фахівця "пивовари" оголосять згодом. Перший матч із новим керманичем на чолі кияни проведуть 13 вересня проти лідера чемпіонату – "Олександрії".
Хто такий Сергій Шищенко
Уродженець Харківщини, вихованець харківського "Маяка". У 17 років перебрався до головної команди міста – "Металіста".
Пізніще захищав кольори донецького "Шахтаря", тернопільської "Ниви", криворізького "Кривбаса", російської "Балтики", запорізького "Металурга", низки інших команд. Зоряний період кар'єри провів у донецькому "Металурзі", за який виступав у 1999-2005 рр. і в останніх двох сезонах на професіональному рівні.
У 2001 році дебютував у складі збірної України. Загалом провів 14 поєдинків у складі "синьо-жовтих" (1 гол). Тренував чернівецьку "Буковину", "Миколаїв", "Полісся" (двічі) та "Звягель".
До слова, раніше "Динамо" U-19 отримало потенційних суперників у Юнацькій лізі УЄФА.
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