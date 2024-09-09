Сенсации старта УПЛ оставили "Шахтер" и "Динамо" без призов августа

Украинская Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру месяца представителям житомирского "Полесья" и "Александрии" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Вингер "Полесья" Александр Назаренко – футболист августа в чемпионате Украины. В четырех поединках он оформил 5 мячей и отдал 2 голевых передачи.

Назаренко ни разу не покидал поле без результативного действия. Он сделал ассист в матче против донецкого "Шахтера" (1:0), голом спас ничью против петровского "Ингульца" (1:1), оформил хет-трик против киевской "Оболони" (4:0) и забил и ассистировал в разгроме одесского "Черноморца" (4:1). В голосовании он опередил Александра Пихаленка, Кирилла Ковальца и Игоря Краснопира.

Зато наставник "Александрии" Руслан Ротань – лучший тренер августа. Под его руководством "желто-черные" одержали 4 победы в четырех поединках.

"Александрия" ушла на международную паузу лидером УПЛ. Подопечные Ротаня обыграли черкасский ЛНЗ (2:0), одолели луганскую "Зарю" (2:1), перестреляли "Шахтер" (4:3) и победили ковалевский "Колос" (2:1). Он опередил в голосовании Александра Шовковского, Имада Ашура и Виталия Пономарева.

Сезон 2024/25 украинской Премьер-лиги

В рамках 6-го тура "Александрия" встретится с "Оболонью" (13 сентября). В свою очередь "Полесье" примет ровненский "Верес" (15 сентября).

Столичные "пивовары" перед поединком против команды Ротаня сменили главного тренера. Вместо Валерия Иващенко действиями "Оболони" будет руководить Сергей Шищенко. В прошлом сезоне он работал с "Полесьем".

Главная интрига первого после паузы тура – судьба "Ингульца". Одиозный владелец клуба Александр Поворознюк выдвинул лиге ультиматум, по которому снимет команду с чемпионата в случае неаттестации недостроенного стадиона петровцев.