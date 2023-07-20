"Сенс Банк" вивели з ринку. Що буде з коштами вкладників та клієнтів

За словами Рекрут, в період дії тимчасової адміністрації обмежень на користування коштами для фізичних осіб не буде.

"Важлива інформація. Як працюватиме банк в ці дні. Обмеження на кошти фізичних осіб не буде", - повідомила розпорядник Фонду гарантування.

За її даними, всі фізичні особи зможуть користуватися своїми наявними коштами на картках, в межах встановлених банком чи Нацбанком лімітів. Також не буде обмежень щодо:

зняття готівки в банкоматах, звичайно в межах лімітів, встановлених банком та Нацбанком;

використання овердрафтів, знову ж таки в межах лімітів.

"Що стосується юридичних осіб. Ми зараз працюємо на прийом платежів від юридичних осіб, а вихідні платежі будуть працювати завтра з другої половини дня", - наголосила Рекрут.

За її словами, юрособи зможуть спокійно відправляти свої кошти завтра, 21 липня, з другої половини дня.

"Важлива інформація, що в ці декілька днів не будуть діяти всі договори щодо кредитування. Вони не будуть діяти у період дії тимчасової адміністрації", - наголосила директор.

Крім того, за наявною інформацією стало відомо, що відділення банків будуть працювати у робочі дні у звичайному режимі, у вихідні дні - без клієнтів.

Що відомо про "Сенс Банк"

Варто зауважити, що "Сенс Банк" - це колишній "Альфа-банк". Він став найбільшим в Україні банком, який належить підсанкційним особам, а саме - Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Ще в березні 2023 року Нацбанк визнав ділову репутацію акціонерів "Сенс Банку" небездоганною та заборонив їм брати участь в управлінні банком.

А вже у травні Верховна рада ухвалила законопроект для націоналізації підприємства, який дозволяє передавати у власність держави банки, що належать підсанкційним особам.

Фрідман, Авен та Косогов не можуть продати свої акції, оскільки проти них запровадили західні обмеження.

Більш детально про "Сенс Банк" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні Нацбанк ухвалив рішення про передачу "Сенс Банку" у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.