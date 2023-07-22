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"Сенс Банк" офіційно став державним

Фото: "Сенс Банк" офіційно став державним (sensebank.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 липня "Сенс Банк" офіційно став державним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного банку України.

"Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого акціонерного товариства "Сенс Банк", згідно з яким Банк переходить у власність держави", - йшлось в заяві НБУ.

За даними Нацбанку, зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників Банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.

Націоналізація "Сенс Банку"

Нагадаємо, що днями Нацбанк ухвалив рішення про передачу "Сенс Банку" (раніше мав назву "Альфа-Банк") у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи. Мова йде про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова.

В НБУ зазначали, що власники "Сенс Банку" мають зв'язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів.

Варто зауважити, що проти вищевказаних російських олігархів указом президента України Володимира Зеленського були застосовані персональні санкції.

Тож 21 липня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк". Вже згодом Кабмін оголосив про згоду щодо націоналізації фінустанови. При цьому клієнтам банку обіцяють, що всі сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Більш детально про "Сенс Банк" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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