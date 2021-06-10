Сенниченко: ФГИУ ожидает процедурных решений Кабмина для начала аукционов "Большой приватизации"

Фонд государственного имущества Украины завершил всю необходимую работу для начала " Большой приватизации " и теперь ожидает утверждения документов Кабинетом министров, что позволит запустить аукционы по продаже крупных объектов.

Об этом сказал председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко во время конференции "Инвестиции в прозрачность. Экономический эффект от установления единых правил игры", организованной ProZorro.Продажи.

"Сейчас мы завершили подготовку некоторых объектов приватизации, первые документы передали в Кабинет министров. Ожидаем, что в ближайшее время они будут утверждены, и большая приватизация, первая со времен "Криворожстали", состоится. Мы все сделали: аудиты технические и финансовые. Сейчас - это воля правительства. Я думаю, что она есть, и документы двигаются. У нас есть все шансы сделать 3-4 большие приватизации в этом году", - рассказал он.

Дмитрий Сенниченко отметил, что ФГИУ уже начинает отбор советников для подготовки к продаже следующих объектов в рамках "Большой приватизации".

Он также напомнил, что на рассмотрении Верховной рады находится комплексный законопроект, принятие которого откроет новые возможности в сфере приватизации.

"В этом комплексном законе есть такие инновационные вещи, как, например, списание налоговой задолженности, возникшей до определенного периода. Я обсуждал этот законопроект с вице-премьер-министром - министром экономики, он внесен в Раду, его поддержали 30 бизнес-ассоциаций", - отметил глава ФГИУ.

По словам Дмитрия Сенниченко, в законопроекте также есть нормы, которые позволят снять отдельные вопросы в сферах ликвидации и банкротства, а кроме того - повысить мотивацию участников приватизации.