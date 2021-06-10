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Сенниченко: ФДМУ очікує процедурних рішень Кабміну для початку аукціонів "Великої приватизації"

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Київ, Четвер 10 червня 2021 18:25
Сенниченко: ФДМУ очікує процедурних рішень Кабміну для початку аукціонів "Великої приватизації" Фото: Дмитро Сенниченко (facebook.com dmitry.sennychenko)
Автор: РБК-Україна

Фонд державного майна України завершив всю необхідну роботу для початку "Великої приватизації" і тепер очікує затвердження документів Кабінетом Міністрів, що дозволить запустити аукціони з продажу великих об’єктів.

Про це сказав голова ФДМУ Дмитро Сенниченко під час конференції "Інвестиції в прозорість. Економічний ефект від встановлення єдиних правил гри", організованої ProZorro.Продажi.

"Зараз ми завершили підготовку деяких об’єктів приватизації, перші документи передали в Кабінет міністрів. Очікуємо, що найближчим часом вони будуть затверджені, і велика приватизація, перша з часів "Криворіжсталі", відбудеться. Ми все зробили: аудити технічні і фінансові. Зараз - це воля уряду. Я думаю, що вона є, і документи рухаються. Ми маємо всі шанси зробити 3-4 великі приватизації цього року", - розповів він.

Дмитро Сенниченко зазначив, що ФДМУ вже починає відбір радників для підготовки до продажу наступних об’єктів в рамках "Великої приватизації".

Він також нагадав, що на розгляді Верховної Ради знаходиться комплексний законопроект, ухвалення якого відкриє нові можливості у сфері приватизації.

"В цьому комплексному законі є такі інноваційні речі, як, наприклад, списання податкової заборгованості, що виникла до певного періоду. Я обговорював цей законопроект з віце-прем’єр-міністром - міністром економіки, він внесений в Раду, його підтримали 30 бізнес-асоціацій", - зазначив голова ФДМУ.

За словами Дмитра Сенниченка, в законопроекті також є норми, які дозволять зняти окремі питання у сферах ліквідації і банкрутства, а крім того - підвищити мотивацію учасників приватизації.

Нагадаємо, торік Фонд держмайна розраховував отримати дохід від приватизації в розмірі 400 млн гривень. Результати року перевершили очікування більш ніж у шість разів і склали 2,5 мільярди гривень.

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