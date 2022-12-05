Сєнкевич про ситуацію з водою: кількість витоків збільшилась у 20 разів

"Ми звернулися до міжнародних організацій. Зараз співпрацюємо з ними, а також із державними інстанціями, щоб отримати кошти на ремонт трубопроводу, бо він насправді дуже сильно зруйнувався під час використання солоної води. І в цьому випадку ми розуміємо, що сьогодні в нас трошки менше половини води витікає на вулицю. Ми очікуємо результатів розгляду цих питань і одразу, як тільки безпекова ситуація буде нормальна, ми можемо починати фактично відновлення цих труб", - розповів він.

За його словами, труби потрібно викопувати, замінювати або на пластикові, або на чавунні, або санувати меншим діаметром усередині вже існуючих труб.

"Водоканал" вже визначив усі ділянки, які потребують ремонту. Ми цю інформацію надіслали нашим колегам з Данії, які будуть допомагати нам відновлювати місто, а також через обласну військову адміністрацію до органів державної влади", - додав очільник міста.

Відповідаючи на запитання про кількість труб, які потрібно замінити, Сєнкевич сказав наступне: "Кількість витоків води, яку ми втрачаємо просто в землю, збільшилась у 20 разів. Сьогодні ми вже збільшили кількість ремонтних бригад "Водоканалу", які реагують на аварійні виклики, також запросили підрядників, щоб впоратися з таким фронтом робіт. Їх 8 компаній, які зараз нам допомагають".