Ясени під загрозою: в Україні поширюється небезпечний шкідник із Росії

Вузькозлатка ясенева - це дрібний жук довжиною 8-14 мм із металевим зеленувато-синім відблиском. Самки відкладають яйця у тріщини кори ясенів, а личинки завдовжки до 30 мм вигризають ходи в деревині, пошкоджуючи судинну систему дерева. За рік з’являється одне покоління, причому личинки зимують під корою.

За даними відомства, вогнища вузькозлатки виявлені у Києві, а також у Київській, Харківській та Луганській областях. Це становить загрозу як для лісових масивів, так і для міських зелених зон, де ясени висаджуються як декоративні дерева.

Чим небезпечна вузькозлатка

Шкідник пошкоджує судинну систему дерев, через що:

сохнуть гілки та листя;

дерева повністю гинуть при масовому ураженні;

знижується екологічна цінність зелених насаджень;

виникають економічні збитки через втрату деревини ясену.

Серед ознак зараження: звивисті "S"-подібні ходи під корою, жовтіння й засихання верхівок гілок, поява отворів на корі та масова загибель дерев.

Як боротися зі шкідником

Держпродспоживслужба рекомендує:

регулярно перевіряти ясени на наявність ознак ураження;

негайно повідомляти територіальні органи у разі виявлення зараження;

уникати висадження ясенів у карантинних зонах;

віддавати перевагу іншим породам дерев.

Уражені дерева необхідно видаляти при основі стовбура, подрібнювати та спалювати. Також забороняється вивезення деревини та саджанців ясену з карантинних територій.

У відомстві наголошують, що своєчасне виявлення та ліквідація заражених дерев - єдиний спосіб зупинити поширення шкідника.