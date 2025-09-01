Ясени під загрозою: в Україні поширюється небезпечний шкідник із Росії

В Україні активно розповсюджується небезпечний карантинний шкідник - вузькозлатка ясенева (Agrilus planipennis). Комаха, що походить зі Східної Азії, масово уражає ясени та може призвести до загибелі цілих насаджень. До України шкідник потрапив з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Вузькозлатка ясенева - це дрібний жук довжиною 8-14 мм із металевим зеленувато-синім відблиском. Самки відкладають яйця у тріщини кори ясенів, а личинки завдовжки до 30 мм вигризають ходи в деревині, пошкоджуючи судинну систему дерева. За рік з’являється одне покоління, причому личинки зимують під корою.
За даними відомства, вогнища вузькозлатки виявлені у Києві, а також у Київській, Харківській та Луганській областях. Це становить загрозу як для лісових масивів, так і для міських зелених зон, де ясени висаджуються як декоративні дерева.
Шкідник пошкоджує судинну систему дерев, через що:
Серед ознак зараження: звивисті "S"-подібні ходи під корою, жовтіння й засихання верхівок гілок, поява отворів на корі та масова загибель дерев.
Держпродспоживслужба рекомендує:
Уражені дерева необхідно видаляти при основі стовбура, подрібнювати та спалювати. Також забороняється вивезення деревини та саджанців ясену з карантинних територій.
У відомстві наголошують, що своєчасне виявлення та ліквідація заражених дерев - єдиний спосіб зупинити поширення шкідника.
Нагадаємо, у Львівській області вперше виявили американського білого метелика - небезпечного карантинного шкідника, який нищить листя понад 300 видів дерев і кущів. На ураженій ділянці запровадили карантинний режим, аби запобігти його поширенню.
РБК-Україна також розповідало, що в Україні через зміни клімату з’являються нові шкідники, як-от клопи, та агресивні бур’яни, наприклад амброзія, які раніше не зустрічалися в певних регіонах. Кліматичні зміни спричиняють посухи, повені, рекордну спеку, буревії та впливають на сільське господарство й природні цикли.