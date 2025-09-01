Ясени под угрозой: в Украине распространяется опасный вредитель из России

В Украине активно распространяется опасный карантинный вредитель - узкозлатка ясеневая (Agrilus planipennis). Насекомое, происходящее из Восточной Азии, массово поражает ясени и может привести к гибели целых насаждений. В Украину вредитель попал из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Узкозлатка ясеневая - это мелкий жук длиной 8-14 мм с металлическим зеленовато-синим отблеском. Самки откладывают яйца в трещины коры ясеня, а личинки длиной до 30 мм выгрызают ходы в древесине, повреждая сосудистую систему дерева. За год появляется одно поколение, причем личинки зимуют под корой.
По данным ведомства, очаги узкозлатки обнаружены в Киеве, а также в Киевской, Харьковской и Луганской областях. Это представляет угрозу как для лесных массивов, так и для городских зеленых зон, где ясени высаживаются как декоративные деревья.
Вредитель повреждает сосудистую систему деревьев, из-за чего:
Среди признаков заражения: извилистые "S"-образные ходы под корой, желтение и засыхание верхушек ветвей, появление отверстий на коре и массовая гибель деревьев.
Госпродпотребслужба рекомендует:
Пораженные деревья необходимо удалять при основании ствола, измельчать и сжигать. Также запрещается вывоз древесины и саженцев ясеня с карантинных территорий.
В ведомстве отмечают, что своевременное выявление и ликвидация зараженных деревьев - единственный способ остановить распространение вредителя.
Напомним, во Львовской области впервые обнаружили американскую белую бабочку - опасного карантинного вредителя, который уничтожает листья более 300 видов деревьев и кустов. На пораженном участке ввели карантинный режим, чтобы предотвратить его распространение.
РБК-Украина также рассказывало, что в Украине из-за изменений климата появляются новые вредители, например клопы, и агрессивные сорняки, например амброзия, которые ранее не встречались в определенных регионах. Климатические изменения вызывают засухи, наводнения, рекордную жару, ураганы и влияют на сельское хозяйство и природные циклы.