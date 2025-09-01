RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Ясени под угрозой: в Украине распространяется опасный вредитель из России

Фото: Узкозлатка ясеневая (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине активно распространяется опасный карантинный вредитель - узкозлатка ясеневая (Agrilus planipennis). Насекомое, происходящее из Восточной Азии, массово поражает ясени и может привести к гибели целых насаждений. В Украину вредитель попал из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Узкозлатка ясеневая - это мелкий жук длиной 8-14 мм с металлическим зеленовато-синим отблеском. Самки откладывают яйца в трещины коры ясеня, а личинки длиной до 30 мм выгрызают ходы в древесине, повреждая сосудистую систему дерева. За год появляется одно поколение, причем личинки зимуют под корой.

По данным ведомства, очаги узкозлатки обнаружены в Киеве, а также в Киевской, Харьковской и Луганской областях. Это представляет угрозу как для лесных массивов, так и для городских зеленых зон, где ясени высаживаются как декоративные деревья.

Чем опасна узкозлатка

Вредитель повреждает сосудистую систему деревьев, из-за чего:

  • сохнут ветви и листья;
  • деревья полностью погибают при массовом поражении;
  • снижается экологическая ценность зеленых насаждений;
  • возникают экономические убытки из-за потери древесины ясеня.

Среди признаков заражения: извилистые "S"-образные ходы под корой, желтение и засыхание верхушек ветвей, появление отверстий на коре и массовая гибель деревьев.

Как бороться с вредителем

Госпродпотребслужба рекомендует:

  • регулярно проверять ясени на наличие признаков поражения;
  • немедленно сообщать территориальные органы в случае выявления заражения;
  • избегать высадки ясеней в карантинных зонах;
  • отдавать предпочтение другим породам деревьев.

Пораженные деревья необходимо удалять при основании ствола, измельчать и сжигать. Также запрещается вывоз древесины и саженцев ясеня с карантинных территорий.

В ведомстве отмечают, что своевременное выявление и ликвидация зараженных деревьев - единственный способ остановить распространение вредителя.

Напомним, во Львовской области впервые обнаружили американскую белую бабочку - опасного карантинного вредителя, который уничтожает листья более 300 видов деревьев и кустов. На пораженном участке ввели карантинный режим, чтобы предотвратить его распространение.

РБК-Украина также рассказывало, что в Украине из-за изменений климата появляются новые вредители, например клопы, и агрессивные сорняки, например амброзия, которые ранее не встречались в определенных регионах. Климатические изменения вызывают засухи, наводнения, рекордную жару, ураганы и влияют на сельское хозяйство и природные циклы.

Читайте РБК-Украина в Google News
РослиниВредители