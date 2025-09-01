Ясени под угрозой: в Украине распространяется опасный вредитель из России

Узкозлатка ясеневая - это мелкий жук длиной 8-14 мм с металлическим зеленовато-синим отблеском. Самки откладывают яйца в трещины коры ясеня, а личинки длиной до 30 мм выгрызают ходы в древесине, повреждая сосудистую систему дерева. За год появляется одно поколение, причем личинки зимуют под корой.

По данным ведомства, очаги узкозлатки обнаружены в Киеве, а также в Киевской, Харьковской и Луганской областях. Это представляет угрозу как для лесных массивов, так и для городских зеленых зон, где ясени высаживаются как декоративные деревья.

Чем опасна узкозлатка

Вредитель повреждает сосудистую систему деревьев, из-за чего:

сохнут ветви и листья;

деревья полностью погибают при массовом поражении;

снижается экологическая ценность зеленых насаждений;

возникают экономические убытки из-за потери древесины ясеня.

Среди признаков заражения: извилистые "S"-образные ходы под корой, желтение и засыхание верхушек ветвей, появление отверстий на коре и массовая гибель деревьев.

Как бороться с вредителем

Госпродпотребслужба рекомендует:

регулярно проверять ясени на наличие признаков поражения;

немедленно сообщать территориальные органы в случае выявления заражения;

избегать высадки ясеней в карантинных зонах;

отдавать предпочтение другим породам деревьев.

Пораженные деревья необходимо удалять при основании ствола, измельчать и сжигать. Также запрещается вывоз древесины и саженцев ясеня с карантинных территорий.

В ведомстве отмечают, что своевременное выявление и ликвидация зараженных деревьев - единственный способ остановить распространение вредителя.