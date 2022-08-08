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Сенаторы США вновь призвали Белый дом объявить Россию спонсором терроризма

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Вашингтон, Понедельник 08 августа 2022 03:59
Сенаторы США вновь призвали Белый дом объявить Россию спонсором терроризма Фото: сенаторы США вновь призвали Белый дом объявить Россию спонсором терроризма (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенаторы США вновь призвали Белый дом внести Россию в список стран-спонсоров терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

С таким предложением выступили Ричард Блюменталь и Линдси Грэм.

"Я полагаю, что администрация должна сказать России, что мы делаем их изгоями, как Иран и Кубу", - заявил Блюменталь.

В начале июля Грэм и Блюменталь побывали в Киеве, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тогда Зеленский поблагодарил сенаторов за мощную двухпартийную поддержку со стороны США (Грэм представляет Республиканскую партию, Блюменталь - Демократическую).

"Двухпалатная и двухпартийная поддержка для Украины действительно важна. Мы ее чувствуем, чувствуем эту объединенность", - сказал украинский президент в ходе встречи.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом ради собственной защиты.

Также недавно Сенат США одобрил признание России спонсором терроризма.

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