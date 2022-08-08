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Сенатори США знову закликали Білий дім оголосити Росію спонсором тероризму

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Вашингтон, Понеділок 08 серпня 2022 03:59
Сенатори США знову закликали Білий дім оголосити Росію спонсором тероризму Фото: сенатори США знову закликали Білий дім оголосити Росію спонсором тероризму (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенатори США знову закликали Білий дім внести Росію в список країн-спонсорів тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

З такою пропозицією виступили Річард Блюменталь і Ліндсі Грем.

"Я вважаю, що адміністрація має сказати Росії, що ми робимо їх ізгоями, як Іран і Кубу", - заявив Блюменталь.

На початку липня Грем і Блюменталь побували в Києві, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Тоді Зеленський подякував сенаторам за потужну двопартійну підтримку з боку США (Грем представляє Республіканську партію, Блюменталь - Демократичну).

"Двопалатна і двопартійна підтримка для України дійсно важлива. Ми її відчуваємо, відчуваємо цю об'єднаність", - сказав український президент в ході зустрічі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, рано чи пізно вільний світ має визнати Росію країною-терористом заради власного захисту.

Також нещодавно Сенат США схвалив визнання Росії спонсором тероризму.

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