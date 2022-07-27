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Сенаторы США призвали Facebook, Twitter и Telegram усилить борьбу с российской пропагандой

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Вашингтон, Среда 27 июля 2022 23:43
Сенаторы США призвали Facebook, Twitter и Telegram усилить борьбу с российской пропагандой Сенаторы США призвали соцсети усилить борьбу с российской пропагандой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американские сенаторы обратились к Facebook, Twitter и Telegram с призывом усилить борьбу с распространением российской испаноязычной пропаганды о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сенаторы Боб Менендес, Тим Кейн и Билл Кэссиди призвали компании тщательнее модерировать страницы российских медиа, в частности RT Espanol и Sputnik Mundo.

"Мы знаем, что кампании по дезинформации со стороны испаноязычных российских государственных СМИ напрямую нанося ущерб нашим национальным интересам", — говорится в письмах сенаторов.

Письма были отправлены генеральному директору Telegram Павлу Дурову, генеральному директору Twitter Парагу Агравалу и Марку Цукербергу, генеральному директору Meta.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Meta, которая более 12 лет создает интерактивные артинсталяции, планирует подать в суд против одноименной корпорации Марка Цукерберга из-за нарушения своей торговой марки.

Тем временем Twitter и YouTube начали игнорировать запросы по блокированию российской пропаганды и публикаций в социальных сетях.

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