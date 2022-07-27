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Сенатори США закликали Facebook, Twitter і Telegram посилити боротьбу з російською пропагандою

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Вашингтон, Середа 27 липня 2022 23:43
Сенатори США закликали Facebook, Twitter і Telegram посилити боротьбу з російською пропагандою Сенатори США закликали соцмережі посилити боротьбу з російською пропагандою (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американські сенатори звернулися до Facebook, Twitter і Telegram із закликом посилити боротьбу з поширенням російської іспаномовної пропаганди про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сенатори Боб Менендес, Тім Кейн і Білл Кессіді закликали компанії ретельніше модерувати сторінки російських медіа, зокрема RT Espanol і Sputnik Mundo.

"Ми знаємо, що кампанії з дезінформації з боку іспаномовних російських державних ЗМІ безпосередньо завдають шкоди нашим національним інтересам", - йдеться в листах сенаторів.

Листи були відправлені генеральному директору Telegram Павлу Дурову, генеральному директору Twitter Парагу Агравалу і Марку Цукербергу, генеральному директору Meta.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Meta, яка понад 12 років створює інтерактивні артінсталяції, планує подати до суду проти однойменної корпорації Марка Цукерберга через порушення своєї торгової марки.

Тим часом Twitter і YouTube почали ігнорувати запити щодо блокування російської пропаганди і публікацій в соціальних мережах.

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