Сенаторы США предупредили, что Россия снова попробует вмешаться в выборы

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Избирательная система США по-прежнему уязвима перед возможными атаками

Комитет по разведке Сената США опубликовал в четверг отредактированную первую часть отчета, в котором содержатся некоторые итоги расследования о вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом пишет "Голос Америки".

По мнению сенаторов, избирательная система США по-прежнему уязвима перед возможными кибератаками.

В частности, сенаторы выяснили, что Россия начала подготовку к вмешательству в президентские выборы как минимум в 2014 году, и эти попытки продолжались вплоть до 2017 года. Авторы отчета соглашаются с выводом, к которому пришел спецпрокурор Роберт Мюллер: факт вмешательства неоспорим, однако злоумышленникам не удалось повлиять на исход голосования или помешать работе избирательных комиссий.

При этом сенаторы считают, что федеральное правительство недостаточно тесно контактировало с властями штатов и не сообщало на места о реальном масштабе угрозы со стороны России. Авторы отчета рекомендуют Министерству внутренней безопасности улучшить процесс координации работы с властями штатов.

Напомним, ранее директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй предупредил, что Россия намерена вмешаться в американские выборы, несмотря на санкции и другие усилия по сдерживанию Москвы.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает дополнительные санкции против России. Причиной новых санкций стало российское вмешательство в американские выборы президента.