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Сенаторы США обсудили антикоррупционную реформу с Рябошапкой

Новости » Политика    05.09.2019 - 12:18
Сенаторы США обсудили антикоррупционную реформу с Рябошапкой
Фото: встреча Джонсона и Мерфи с Рябошапко (twitter.com)

Сенаторы Джонсон и Мерфи прибыли в Украину

Американские сенаторы Рон Джонсон и сенатор Крис Мерфи провели встречу с генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Сообщается, что во время встречи с гепрокурором сенаторы обсудили антикоррупционные реформы в Украине.

"Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по крепкому партнерству Украины и США. Их визит начался встречей с Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, во время которой он поделился своими взглядами относительно антикоррупционных реформы в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Джонсон и Мерфи планируют посетить Украину, чтобы выразить поддержку новому правительству.

Также РБК-Украина сообщало, что группа американских сенаторов, в которую вошел Рон Джонсон, призвали Белый дом возобновить военную помощь Украине. Они обратились с открытым письмом к главе административно-бюджетного управления США Мику Малвейни, госсекретарю Майку Помпео и главе департамента обороны Марку Эсперу.

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