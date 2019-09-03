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Украину посетят сенаторы, которых не пустили в Россию

Новости » Политика    03.09.2019 - 09:36
Украину посетят сенаторы, которых не пустили в Россию
Фото: Рон Джонсон (facebook.com/RonJohnsonWI)

Сенаторы планируют выразить поддержку новому правительству Украины

Украину посетят сенаторы конгресса США Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым ранее Российская Федерация отказал в выдаче визы для въезда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Криса Мерфи.

По словам Мерфи, во время визита сенаторы планируют выразить поддержку новому украинскому правительству.

"Россия не пускает нас, но Рон Джонсон и я на этой неделе посетим Украину, Сербию и Косово, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новому украинскому правительству и продолжить диалог между Белградом и Приштиной", - написал Мерфи.

Отметим, Крис Мерфи представляет в Сенате "Демократическую партию", Рон Джонсон - "Республиканскую партию".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце августа в РФ не пустили Джонсона, который в составе делегации конгресса США хотел посетить Россию. В Департаменте МИД РФ заявили, что Джонсон не обращался за визой, поскольку его имя есть в российском "стоп-листе".

Джонсон был инициатором ряда законодательных актов, которые имели целью привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине.

Также напомним, что во время визита в Польшу 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. Во время встречи политики обсудили вопросы безопасности, экономического роста и программу реформ президента Украины.


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