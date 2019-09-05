Сенатори США обговорили антикорупційну реформу з Рябошапко

Фото: зустріч Джонсона і Мерфі з Рябошапко (twitter.com)

Сенатори Джонсон і Мерфі прибули в Україну

Американські сенатори Рон Джонсон і сенатор Кріс Мерфі провели зустріч з генеральним прокурором України Русланом Рябошапко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.

Повідомляється, що під час зустрічі з гепрокурором сенатори обговорили антикорупційні реформи в Україні.

"Ми раді вітати сенатора Рона Джонсона з Вісконсіна і сенатора Кріса Мерфі з Коннектикуту, де вони матимуть зустрічі з українськими чиновниками з міцного партнерства України і США. Їх візит розпочався зустріччю з Генеральним прокурором Русланом Рябошапкой, під час якої він поділився своїми поглядами щодо антикорупційних реформи в Україні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Джонсон і Мерфі планують відвідати Україну, щоб висловити підтримку новому уряду.

Також РБК-Україна повідомляло, що група американських сенаторів, в яку увійшов Рон Джонсон, закликали Білий дім відновити військову допомогу Україні. Вони звернулися з відкритим листом до голови адміністративно-бюджетного управління США Міку Малвейни, держсекретареві Майку Помпео і главі департаменту оборони Марку Эсперу.