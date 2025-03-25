Сенатори закликали Білий дім передати заморожені активи РФ на допомогу Україні, - Reuters

Західні журналісти отримали у своє розпорядження лист, підписаний сенаторами-республіканцями Тоддом Янгом і Ліндсі Гремом, а також демократами Річардом Блюменталем та Тімом Кейном. Він був надісланий державному секретарю Штатів Марко Рубіо.

"Як адміністрація дивиться на використання всіх наявних у її розпорядженні фінансових інструментів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну?" - запитали сенатори в листі.

Сенатори цікавляться, чи вважає адміністрація Трампа, що "активи, якими володіють США та ЄС, слід використовувати як важіль у переговорах з Росією, щоб покласти край війні?" Та запитують: "якщо так, то як?".

Тиск на адміністрацію Трампа для посилення позиції

Як зазначає Reuters, даний лист є "рідкісним" прикладом того, як високопоставлені республіканці публічно тиснуть на адміністрацію Трампа, щоб вона була жорсткішою з офіційною Москвою.

"Проукраїнські республіканці в Конгресі здебільшого мовчали відтоді, як Трамп більше схилив політику США до Росії, яка почала війну своїм повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році", - йдеться в публікації новинного агентства.

Цей лист був відправлений у п'ятницю, тобто за кілька днів до початку нових переговорів американської та російської делегацій у Саудівській Аравії (в понеділок), на тлі зусиль США добитися підписання угоди про припинення вогню між РФ та Україною на морі, для можливого подальшого всеосяжного перемир'я.

Варто зазначити, що члени Конгресу США роками закликають використати конфісковані російські активи для відновлення України, щоб не витрачати більше доларів американських платників податків на конфлікт і чинити тиск на Москву, щоб досягти мирної угоди.

Сенатори у листі запитали, чи має намір адміністрація Трампа розробити стратегію заохочення Європейського союзу, "Великої сімки" (G7) та інших союзників використовувати суверенні російські активи.

Також американські сенатори цікавляться, чи підтримає Білий дім використання Україною російських суверенних активів під контролем США для закупівлі оборонного обладнання.

Питання щодо заморожених активів РФ

Після початку широкомасштабного вторгення РФ в Україну Сполучені Штати та їхні союзники в Європі заборонили операції з центральним банком і міністерством фінансів Росії, заблокувавши суверенні російські активи на суму 300-350 мільярдів доларів.

Це переважно європейські, американські та британські державні облігації, які зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів.

Джерела Reuters розповіли, що лише близько 7 мільярдів доларів зберігаються у фінансових установах США.

Європейські лідери хочуть використати ці активи, щоб допомогти відбудувати Україну, але ще не досягли згоди щодо того, як уникнути юридичних викликів або створити проблемний міжнародний прецедент, розглядаючи кілька варіантів.

Європейські та американські чиновники погодилися використати надприбуток від відсотків із заморожених активів РФ для забезпечення кредитів Україні, але не самих активів.

Законодавці заявили, що вони розуміють, що США також не хочуть конфіскувати активи самі, і сказали, що вони "прагнуть зрозуміти позицію адміністрації з цього питання", пише Reuters.

Росія заявила, що плани використати кошти для України є пограбуванням, хоча

Джерела західних ЗМІ у лютому розповіли, що офіційна Москва може погодитися на використання активів, заморожених у Європі, для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частину грошей витратили на ту частину країни, яка перебуває в російській окупації.

У 2024 році Конгрес США також ухвалив "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців", підписаний у квітні колишнім американським президентом Джо Байденом. Закон надав президенту США повноваження передавати Україні російські активи, конфісковані в США.