Чи обговорюють у Євросоюзі конфіскацію активів Росії: в ОП розвіяли чутки

Євросоюз продовжує обговорення конфіскації російських активів. Дискусії про це не припинялися.

Про це заявила заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Учора з'явилася фейкова новина, опублікована російською журналісткою європейського видання, що начебто ЄС не буде конфісковувати заморожені російські активи... Дивно було бачити, що провідні українські видання та блогери цю новину підхопили та публікували. Насправді Євросоюз не припинив дискусію про активи. Незважаючи на всі заяви, Європа дозріває, повірте", - запевнила Мудра.

Вона також наголосила, що країни Заходу залишать замороженими активи Росії, доки країна-агресор не припинить війну і не відшкодує збитки.

Мудра пояснила, що рішення про передачу Україні російських активів ухвалює кожна країна окремо, воно не в компетенції Євросоюзу. Для передачі активів країнам знадобиться змінити законодавство. Українські чиновники щодня активно працюють над цим питанням із країнами ЄС, Британією, Японією і не тільки.

За словами заступника ОП, активи РФ планують спрямувати на оборону і відновлення України.