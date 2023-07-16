Сенатори вимагають від уряду США розкрити секретні дані про НЛО

Сенат найближчими днями має розглянути документ, який змусить уряд США опублікувати записи, що стосуються всіх спостережень за НЛО у США за останні десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер об'єднався з сенатором Майком Раундсом, щоб очолити зусилля щодо примусового розкриття інформації щодо того, що уряд офіційно називає "невстановленими аномальними явищами".

Вони планують запропонувати цей захід як поправку до всеосяжного закону, що проходить через Конгрес, який дозволить фінансування оборони США у новому фінансовому році.

"Протягом десятиліть багато американців були зачаровані загадковими та незрозумілими об'єктами, і давно час отримати деякі відповіді", - заявив Шумер, додавши, що громадськість має право дізнаватися про технології невідомого походження, нелюдський розум і незрозумілі явища.

Поправка вимагатиме від Національного управління архівів та документації США збирати записи з усіх відповідних державних установ про НЛО, а контрольна рада має надати обґрунтування для збереження таємності документів.

"Наша мета - забезпечити достовірність будь-якого розслідування чи ведення обліку матеріалів", пов'язаних із НЛО", - зазначив Раундс.

Відповідно до цієї міри, записи мають бути повністю оприлюднені не пізніше, ніж через 25 років після їх створення, якщо тільки президент США не підтвердить, що подальша відстрочка необхідна через пряму шкоду національній безпеці.

США вивчають НЛО

У Сполучених Штатах багато десятиліть діє програма з вивчення невідомих літаючих об'єктів.

Незважаючи на це, за останні роки зусилля з їхнього вивчення майже не дали жодних вагомих результатів. Незважаючи на це, у Пентагоні вперше розповіли про вивчення повідомлень про НЛО.

Незадовго до цього перша у своєму роді група, організована NASA, почала дослідження того, що уряд називає "невідомими повітряними явищами", які зазвичай називають НЛО.

Крім того,міністерство оборони США у листопаді 2021 року створило нову групу для розслідування повідомлень про присутність НЛО у повітряному просторі.

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