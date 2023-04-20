Сенатори та конгресмени США подали резолюцію, яка засуджує викрадення українських дітей

Генеральний прокурор Андрій Костін подякував сенаторам Емі Клобушар та Ліндсі Грему, а також конгресменам Дону Бекону та Джиммі Панетта за подання резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією.

Зазначимо, що Україна задокументувала вже понад 19 тисяч випадків примусової депортації дітей. Першочерговим завданням держави є їхнє повернення додому. Вже вдалося повернути 361 дитину.

Наступним кроком є притягнення до відповідальності всіх причетних до планування, організації та реалізації цієї злочинної стратегії, включно з військово-політичним керівництвом Росії.

"Справжня перемога можлива лише тоді, коли будуть створені міжнародні механізми, які унеможливлять повторення цих злочинів. Я вірю, що Україна та США поділяють цю мету. І також вірю, що наша єдність приведе нас до цієї спільної перемоги", - сказав Костін.

Нагадаємо, Росія хоче "відправити на відпочинок" понад 25 тисяч дітей з окупованих територій України.

Окрім того, загарбники відправляють дітей з окупованих територій в Крим на "військово-патріотичне виховання".

До того ж, журналісти провели розслідування та встановили, як підліток з Маріуполя опинився в сім'ї російського омбудсмена.

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