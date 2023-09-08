Сенатори США закликають схвалити додаткове фінансування для України

Як зазначив лідер демократів в американському Сенаті Чак Шумер, необхідно показати російському диктатору Володимиру Путіну та "силам автократії, що Сполучені Штати непорушно підтримують Україну".

"Зараз - переломний момент. І найгірше, що ми можемо зробити в цей час для нашої національної безпеки та демократичних цінностей, це послабити чи вагатися з нашою підтримкою", - сказав він.

Так політик у своїй заяві закликав законодавців вже найближчим часом схвалити запит адміністрації президента США у Конгрес на додаткове фінансування для України.

Йдеться про додаткові 24 мільярди доларів на військову, економічну та гуманітарну підтримку для України, яка відбиває повномасштабне вторгнення РФ.

За словами сенатора-демократа Кріса Мерфі, наразі дуже важливо показати громадянам України, що "ми з ними надовго".

"Вони демонструють великий прогрес зараз. Минулий тиждень був справді позитивним з точки зору прориву російських ліній оборони. Я впевнений, що міністр зараз отримає оновлену інформацію про те, що потрібно Україні. І я сподіваюся, що він повідомить їх, що чинна адміністрація зробить усе для того, щоб виділити Україні додаткове фінансування", - наголосив він.

Крім того, напередодні лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл також виступив із потужною заявою на підтримку України.

Інший представник Республіканської партії у Сенаті Мітт Ромні висловив думку, що американській стороні важливо комунікувати з народом України, і нагадувати їм, що "ми повністю підтримуємо їхні зусилля у боротьбі за свободу та суверенітет".

"Ми обурені жорстокістю російського лідера, який напав на Україну. І ми підтримуватимемо Україну, і передамо їм зброю, необхідну для боротьби за власний суверенітет", - наголосив Ромні.

При цьому зазначається, що якщо сенатори демонструють згоду з виділенням додаткових коштів для допомоги Україні, то в Палаті представників - менше однозначності у цьому питанні. Там невелика група конгресменів виступає проти додаткового фінансування. І поки що не ясно, чи зможуть вони затримати надання нового обсягу допомоги.

Додаткове фінансування для України від США

Нагадаємо, президент США Джо Байден на початку серпня направив у Конгрес запит на додаткове фінансування у розмірі близько 40 млрд доларів. 24 млрд доларів із цієї суми він запропонував виділити для України.

За кілька днів до цього в Міноборони США розповідали, що загалом у їхньому розпорядженні залишилося 6 млрд доларів для військової допомоги Україні.

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван наприкінці серпня зауважував, що у Білому домі не сумніваються, що Конгрес схвалить додаткове фінансування.

За даними ЗМІ, у Сенаті США розраховують, що верхня палата парламенту схвалить додаткове фінансування для України у розмірі 24 млрд доларів вже до кінця вересня.