Сенатори США закликали визнати Росію державою-спонсором тероризму

Підписання угоди про партнерство між Російською Федерацією та Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) повинно стати поштовхом у визнанні Росії державою-спонсором тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки", який цитує американських сенаторів від обох провідних партій Конгресу США.
Як відзначив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, окрім повномасштабного вторгнення Росії в Україну, візит диктатора Володимира Путіна до КНДР став черговим викликом. За його словами, наразі настав "саме той момент", щоб ухвалити законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
"Той факт, що він (Путін, - ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму" - заявив сенатор.
Сенатор-демократ Річард Блюментель додав, що загалом угодам між Росією та КНДР є "глибоко лякаючою", а також ворожою до Штатів й справедливості у світі. Він також підтримав визнання РФ державою-спонсором тероризму та додав, що країна-терорист заслуговує на те, щоб бути "в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць".
Зокрема сенатори відзначили, що за вказівкою Путіна російський уряд сприяв актам міжнародного тероризму проти політичних опонентів, іноземних громадян та інших країн.
У передумови, які кваліфікують Росію як державу-спонсора тероризму, сенатори також пропонують внести:
Відповідаючи на питання, коли саме вдасться винести законопроєкт на голосування, сенатори заявили, що це станеться "скоріше, ніж пізніше" та відзначили, що прогнози щодо часу є "небезпечними" в Сенаті.
Водночас Блюменталь додав, що в Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту про визнання РФ державою-спонсором тероризму.
Варто нагадати, що у червні 2023 року, у Конгресі США вже виносили законопроект про визнання РФ країною-спонсором тероризму. Попри те, що ініціативу підтримали обидві партії, документ так й не було ухвалено.
Як відзначали у Державному департаменті США, відповідний крок нібито може мати "незаплановані наслідки".
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