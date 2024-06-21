Сенаторы США призвали признать Россию государством-спонсором терроризма

Как отметил сенатор-республиканец Линдси Грэм, кроме полномасштабного вторжения России в Украину, визит диктатора Владимира Путина в КНДР стал очередным вызовом. По его словам, сейчас настал "именно тот момент", чтобы принять законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.

"Тот факт, что он (Путин, - ред.) имел достаточно смелости заключить оборонное соглашение с Северной Кореей... одним из самых репрессивных режимов на планете означает, что мы потеряли сдерживание... Я призываю администрацию, учитывая то, что Путин сделал вчера, пойти ва-банк и признать его режим таким, какой он есть: государством-спонсором терроризма", - заявил сенатор.

Сенатор-демократ Ричард Блюментель добавил, что в целом соглашениям между Россией и КНДР является "глубоко пугающим", а также враждебным к Штатам и справедливости в мире. Он также поддержал признание РФ государством-спонсором терроризма и добавил, что страна-террорист заслуживает того, чтобы быть "в этом маленьком выборочном клубе убийц".

Дело не только в соглашении

В частности сенаторы отметили, что по указанию Путина российское правительство способствовало актам международного терроризма против политических оппонентов, иностранных граждан и других стран.

В предпосылки, которые квалифицируют Россию как государство-спонсора терроризма, сенаторы также предлагают внести:

отравление Виктора Ющенко в 2004 году;

отравление бывшего офицера Федеральной службы безопасности России Александра Литвиненко в 2006 году;

сбитие рейса 350 Malaysia Airlines в 2014 году;

поддержку авиабомбардировки Алеппо в Сирии в 2016 году;

отравление британского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году;

смерть Алексея Навального.

Отвечая на вопрос, когда именно удастся вынести законопроект на голосование, сенаторы заявили, что это произойдет "скорее, чем позже" и отметили, что прогнозы относительно времени являются "опасными" в Сенате.

В то же время Блюменталь добавил, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка законопроекта о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Признание России государством-спонсором терроризма

Следует напомнить, что в июне 2023 года в Конгрессе США уже выносили законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма. Несмотря на то, что инициативу поддержали обе партии, документ так и не был принят.

Как отмечали в Государственном департаменте США, ответный шаг якобы может иметь "незапланированные последствия".