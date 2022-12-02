Сенатори США внесли законопроект про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією

У внесеному в четвер, 1 грудня, проекті закону "Про притягнення до відповідальності російських найманців" (HARM) звучить вимога до державного секретаря Штатів визнати "вагнерівців" і будь-які афілійовані з цим ПВК групи, її наступників - іноземною терористичною організацією (FTO) протягом 90 днів з дня набрання чинності законом.

"Володимир Путін та його поплічники не зупиняться ні перед чим для досягнення своїх цілей, включаючи використання найманців, таких як група Вагнера, для скоєння звірств від їхнього імені. США повинні називати цю тіньову армію тим, чим вона є: іноземним терористичним угрупованням. Ми повинні притягнути їх до відповідальності разом з усіма, хто їх підтримує", - заявив сенатор Вікер.

Як зазначив сенатор Кардін, голова Гельсінської комісії США, група Вагнера "достовірно пов'язана з незліченними звірствами в Україні, Сирії та на всьому африканському континенті".

"США мають негайно визнати групу Вагнера іноземною терористичною організацією. Це зменшить чисельність російських збройних сил і допоможе притягнути до відповідальності порушників прав людини", - наголошує він.

Конгресмен Джо Вілсон висловив подяку за те, що "приєднався до своїх двопартійних, двопалатних колег" при внесенні законопроекту, який "визначить цю групу як іноземну терористичну організацію та викриє її справжнє становище як криваве та злочинне підприємство".

"Група Вагнера становить загрозу інтересам і безпеці Сполучених Штатів, наших союзників та їхніх партнерів. Ми повинні притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за розв'язану Путіним війну проти України та звірства в інших місцях. Оголошення цієї групи найманців Іноземною терористичною організацією надішле сильний сигнал тем, хто перебуває в Росії, та всім, хто прагне завдати шкоди всьому світу", - заявив конгресмен Річард Хадсон.

Законопроект слідує за діями Європейського парламенту, який оголосив Росію державою, яка підтримує тероризм, а також особливо звинуватив групу "Вагнера" у її злочинах.

Вікер, Кардін, Коен, Вілсон, Хадсон та Візі є членами Гельсінської комісії США, урядової комісії США, яка займається питаннями прав людини, військової безпеки та економічного співробітництва в 57 країнах Європи, Євразії та Північної Америки.