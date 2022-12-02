Сенаторы США внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Во внесенном в четверг, 1 декабря, проекте закона "О привлечении к ответственности российских наемников" (HARM) звучит требование к государственному секретарю Штатов признать "вагнеровцев" и любые аффилированные с этим ЧВК группы, ее преемниц - ​​иностранной террористической организацией (FTO) в течение 90 дней со дня вступления закона в силу.

"Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, включая использование наемников, таких как группа Вагнера, для совершения зверств от их имени. США должны называть эту теневую армию тем, чем она является: иностранной террористической группировкой. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает", - заявил сенатор Уикер.

Как отметил сенатор Кардин, председатель Хельсинкской комиссии США, группа Вагнера "достоверно связана с бесчисленными зверствами в Украине, в Сирии и на всем африканском континенте".

"США должны немедленно признать группу Вагнера иностранной террористической организацией. Это уменьшит численность российских вооруженных сил и поможет привлечь к ответственности нарушителей прав человека", - подчеркивает он.

Конгрессмен Джо Уилсон высказал благодарность за то, что "присоединился к своим двухпартийным, двухпалатным коллегам" при внесении законопроекта, который "определит эту группу как иностранную террористическую организацию и разоблачит ее истинное положение как кровавое и преступное предприятие".

"Группа Вагнера представляет угрозу интересам и безопасности Соединенных Штатов, наших союзников и их партнеров. Мы должны привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за развязанную Путиным войну против Украины и зверства в других местах. Объявление этой группы наемников Иностранной террористической организацией пошлет сильный сигнал тем, кто находится в России, и всем, кто стремится причинить вред всему миру", - заявил конгрессмен Ричард Хадсон.

Законопроект следует за действиями Европейского парламента, который объявил Россию государством, поддерживающим терроризм, а также особо обвинил группу "Вагнера" в ее злодеяниях.

Уикер, Кардин, Коэн, Уилсон, Хадсон и Визи являются членами Хельсинкской комиссии США, правительственной комиссии США, занимающейся вопросами прав человека, военной безопасности и экономического сотрудничества в 57 странах Европы, Евразии и Северной Америки.