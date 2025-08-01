Сенатори США вимагають понад 50 млрд доларів для України: деталі законопроєкту

Двоє сенаторів, що об’єднують дві партії, у четвер внесли на розгляд законопроєкт, який передбачає витрачання десятків мільярдів доларів допомоги Україні протягом наступних двох років.

Це відбувається на тлі того, як російський диктатор Володимир Путін відкидає заклики президента США Дональда Трампа зупинити війну.

Документ внесено сенаторами:

Джином Шахіном - високопоставлений член Комітету Сенату з міжнародних відносин і член Комітету з асигнувань,

Лізою Мурковскі - член Комітету з асигнувань.

За даними офісу Шахіна, загальна сума витрат на законопроєкт становить понад 50 мільярдів доларів.

Законопроєкт Шахіна-Мурковські з'явився після того, як комітет Сенату вніс законопроєкт про фінансування оборони, що передбачає військову допомогу Україні на суму 1 мільярд доларів.

Однак передбачається, що ухвалення законопроєкту натрапить на великі труднощі в контрольованому республіканцями Конгресі, де лідери Республіканської партії в Палаті представників і Сенаті дотримуються думки Трампа щодо того, який законопроєкт буде розглянуто.

Адміністрація вже скоротила іноземну допомогу, а посадовці адміністрації та деякі законодавці-республіканці регулярно проводять мітинги проти відправлення американської військової та іншої допомоги за кордон.

Варто зауважити, що наразі Шахін і Мурковскі представляють свій законопроєкт, як такий, що надає Трампу додаткові інструменти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Документом передбачаються мільярди доларів прямої військової допомоги Україні, але значна частина фінансування призначена для інвестування у військове виробництво в США, а також триватимуть нові способи залучення коштів для оплати підтримки Києва.

Даний законопроєкт включає й: