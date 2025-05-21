Сенатори США представили сильну резолюцію щодо викрадених Росією українських дітей
Група сенаторів США (представники Республіканської та Демократичної партії) представила резолюцію із закликом щодо обов'язкового повернення Росією усіх викрадених українських дітей - до укладання будь-якої угоди щодо припинення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву американських сенаторів та Telegram-канал керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Йдеться про ініціативу двопартійної групи американських сенаторів, ініціаторами якої стали республіканець Чак Грасслі та демократка Емі Клобучар.
Також співавторами резолюції стали сенатори Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін та Джон Феттерман - які є представниками обох партій.
"Росія викрала майже 20 тисяч українських дітей, щоб знищити їх культурну ідентичність і спадщину", - вказується у спільній заяві, оприлюдненій на сайті сенатора Грасслі.
Резолюція містить заклик "до повернення викрадених українських дітей до того, як буде завершено будь-яка мирна угода, що припиняє війну проти України".
У документі засуджується викрадення та примусове переміщення Росією українських дітей і зазначається, що російське вторгення все більше піддає дітей "торгівлі дітьми, експлуатації, дитячій праці, сексуальному насильству, голоду, каліцтвам, травмам і смерті".
"Нелюдський і неспровокований напад (російського диктатора Володимира) Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та русифікувати їх, намагаючись знищити їхню культурну ідентичність і спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж укладати угоду про припинення війни в Україні", - наголосив Грасслі.
Своєю чергою сенаторка Клобучар зазначила, що "масове викрадення українських дітей Росією є звірством".
"Ми не можемо погодитися зі світом, де дітей викрадають під час війни та використовують як форму захоплення заручників для переговорів. Ці діти мають бути повернуті беззастережно до завершення будь-якої мирної угоди", - акцентувала вона.
Нижче - повний текст резолюції:
Особливість резолюції, реакція ОП
Медіа-радник Razom for Ukraine Остап Яриш у своєму Facebook звертає увагу, що "це перша резолюція у Сенаті з часу приходу Дональда Трампа до влади, підтримана республіканцями, яка закликає до дій щодо переговорного процесу з Росією".
Як зауважив керівник Офісі президента України Єрмак, дана резолюція є "важливим сигналом зі Сполучених Штатів".
"Викрадення дітей - це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо. Вдячний сенаторам за підтримку". - зазначив чиновник.
Депортація Росією дітей з України
Нагадаємо, російські окупанти з початку широкомасштабного вторгнення в Україну активно практикують викрадення дітей та проводять незаконну депортацію. Це набуло системного характеру.
У травні омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Він додав, що додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.
Звернемо увагу, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Також повідомлялося, що наприкінці квітня Верховна Рада ухвалила за основу проект закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
Додамо, 8 травня Європарламент ухвалив резолюцію про викрадених українських дітей.
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