Сенатори США представили сильну резолюцію щодо викрадених Росією українських дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву американських сенаторів та Telegram -канал керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Йдеться про ініціативу двопартійної групи американських сенаторів, ініціаторами якої стали республіканець Чак Грасслі та демократка Емі Клобучар.

Також співавторами резолюції стали сенатори Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін та Джон Феттерман - які є представниками обох партій.

"Росія викрала майже 20 тисяч українських дітей, щоб знищити їх культурну ідентичність і спадщину", - вказується у спільній заяві, оприлюдненій на сайті сенатора Грасслі.

Резолюція містить заклик "до повернення викрадених українських дітей до того, як буде завершено будь-яка мирна угода, що припиняє війну проти України".

У документі засуджується викрадення та примусове переміщення Росією українських дітей і зазначається, що російське вторгення все більше піддає дітей "торгівлі дітьми, експлуатації, дитячій праці, сексуальному насильству, голоду, каліцтвам, травмам і смерті".

"Нелюдський і неспровокований напад (російського диктатора Володимира) Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та русифікувати їх, намагаючись знищити їхню культурну ідентичність і спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж укладати угоду про припинення війни в Україні", - наголосив Грасслі.

Своєю чергою сенаторка Клобучар зазначила, що "масове викрадення українських дітей Росією є звірством".

"Ми не можемо погодитися зі світом, де дітей викрадають під час війни та використовують як форму захоплення заручників для переговорів. Ці діти мають бути повернуті беззастережно до завершення будь-якої мирної угоди", - акцентувала вона.

Нижче - повний текст резолюції:

Особливість резолюції, реакція ОП

Медіа-радник Razom for Ukraine Остап Яриш у своєму Facebook звертає увагу, що "це перша резолюція у Сенаті з часу приходу Дональда Трампа до влади, підтримана республіканцями, яка закликає до дій щодо переговорного процесу з Росією".

Як зауважив керівник Офісі президента України Єрмак, дана резолюція є "важливим сигналом зі Сполучених Штатів".

"Викрадення дітей - це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо. Вдячний сенаторам за підтримку". - зазначив чиновник.