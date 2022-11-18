Сенатори США хочуть розслідувати діяльність Маска на посаді глави Twitter

Сім сенаторів від Демократичної партії США в четвер надіслали листа голові Федеральної торгової комісії (ФТК) Ліні Хан з проханням розслідувати діяльність Ілона Маска на посаді директора компанії Twitter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист , опублікований на сайті сенатора-демократа від штату Коннектикут Річарда Блюменталя.

На думку конгресменів, Маск, попри попередження, запровадив функції, які можуть бути використані для "шахрайства, афер та небезпечного самозванства".

"Ми пишемо з приводу серйозного, навмисного прояву зневаги з боку компанії Twitter до безпеки своїх користувачів та закликаємо Федеральну торгову комісію розслідувати будь-які порушення з боку Twitter угоди про згоду 2011 року", - йдеться у листі.

Сенатори побоюються, що зміни, внесені Маском, наражають користувачів на соцмережу ризику і можуть безпосередньо порушувати умови угоди.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск рекомендував виборцям голосувати на підтримку кандидатів Республіканської партії на проміжних виборах у США.

Також раніше стало відомо, що Ілон Маск після придбання Twitter розпустила раду директорів. Таким чином він зміцнив свій контроль над компанією.