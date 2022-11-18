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Сенаторы США хотят расследовать деятельность Маска на посту главы Twitter

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Вашингтон, Пятница 18 ноября 2022 03:22
Сенаторы США хотят расследовать деятельность Маска на посту главы Twitter Фото: глава Twitter Илон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Семь сенаторов от Демократической партии США в четверг направили письмо председателю Федеральной торговой комиссии (ФТК) Лине Хан с просьбой расследовать деятельность Илона Маска на посту директора компании Twitter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, опубликованное на сайте сенатора-демократа от штата Коннектикут Ричарда Блюменталя.

По мнению конгрессменов, Маск, несмотря на предупреждения, ввел функции, которые могут быть использованы для "мошенничества, афер и опасного самозванства".

"Мы пишем по поводу серьезного, намеренного проявления пренебрежения со стороны компании Twitter к безопасности своих пользователей и призываем Федеральную торговую комиссию расследовать любые нарушения со стороны Twitter соглашения о согласии 2011 года", - говорится в письме.

Сенаторы опасаются, что изменения, внесенные Маском, подвергают пользователей соцсети риску и могут напрямую нарушать условия соглашения.

Напомним, недавно Илон Маск рекомендовал избирателям голосовать в поддержку кандидатов Республиканской партии на промежуточных выборах в США.

Также ранее стало известно, что Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией.

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