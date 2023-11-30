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Сенатори США готують закон про конфіскацію активів російських олігархів: подробиці

Фото: Сенатори США готують закон про конфіскацію активів російських олігархів (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Сенатори США представили закон про арешт активів російських олігархів. Гроші спрямують на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Сенату Білого дому.

Сенатори США представили законопроект, який дозволить уряду США швидше конфіскувати активи російських олігархів, які потрапили під санкції. Доходи від цих активів будуть спрямовані на відновлення України.

Російські олігархи, які перебувають у тісному зв'язку з російським урядом, допомагали фінансувати війну проти України. Закон, який спрощує конфіскацію їхніх незаконно нажитих активів, допоможе Україні відновитись після конфлікту.

Законопроект спростить конфіскацію активів російських олігархів та інших осіб, пов'язаних із російським урядом, незалежно від їхньої вартості. Крім того, законопроект гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації цих активів, будуть спрямовані на відновлення України.

Допомога США Україні

Раніше ми писали, що США надали безповоротну допомогу для енергетики України. Також країна виділила 522 млн доларів для закупівлі енергетичного обладнання.

Також ми повідомляли, що президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити 106 млрд доларів, з яких 60 млрд доларів направлено на оборонну допомогу Україні.

 

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