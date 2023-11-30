Сенатори США готують закон про конфіскацію активів російських олігархів: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Сенату Білого дому .

Сенатори США представили законопроект, який дозволить уряду США швидше конфіскувати активи російських олігархів, які потрапили під санкції. Доходи від цих активів будуть спрямовані на відновлення України.

" Цей закон забезпечує чіткий механізм для прискорення конфіскації незаконних активів, пов'язаних з Путіним, та переведення цих коштів на підтримку України. Путін та його поплічники нестимуть відповідальність за заподіяні ними смерті та руйнування", - заявив конгресмен Вілсон, один із творців закону.

Російські олігархи, які перебувають у тісному зв'язку з російським урядом, допомагали фінансувати війну проти України. Закон, який спрощує конфіскацію їхніх незаконно нажитих активів, допоможе Україні відновитись після конфлікту.

" Надавши необхідні повноваження правоохоронним органам США, законопроект дозволить швидко конфіскувати суперяхти, літаки, особняки, пентхауси та інші розкішні активи, що належать партнерам Путіна щодо конфлікту, щоб підтримати відважних українських борців за свободу", - заявив сенатор Блюменталь .

Законопроект спростить конфіскацію активів російських олігархів та інших осіб, пов'язаних із російським урядом, незалежно від їхньої вартості. Крім того, законопроект гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації цих активів, будуть спрямовані на відновлення України.

Допомога США Україні

Раніше ми писали, що США надали безповоротну допомогу для енергетики України. Також країна виділила 522 млн доларів для закупівлі енергетичного обладнання.

Також ми повідомляли, що президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити 106 млрд доларів, з яких 60 млрд доларів направлено на оборонну допомогу Україні.