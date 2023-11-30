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Сенаторы США готовят закон о конфискации активов российских олигархов: подробности

Вашингтон, Четверг 30 ноября 2023 02:00
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Сенаторы США готовят закон о конфискации активов российских олигархов: подробности Фото: Сенаторы США готовят закон о конфискации активов российских олигархов (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Сенаторы США представили закон об аресте активов российских олигархов. Деньги направят на помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Сената Белого дома.

Сенаторы США представили законопроект, который позволит правительству США быстрее конфисковывать активы российских олигархов, попавших под санкции. Доходы от этих активов будут направлены на восстановление Украины.

"Этот закон обеспечивает четкий механизм для ускорения конфискации незаконных активов, связанных с Путиным, и перевода этих средств на поддержку Украины. Путин и его приспешники будут нести ответственность за причиненные ими смерти и разрушения", - заявил конгрессмен Уилсон, один из создателей закона.

Российские олигархи, находящиеся в тесной связи с российским правительством, помогали финансировать войну против Украины. Закон, который упрощает конфискацию их незаконно нажитых активов, поможет Украине восстановиться после конфликта.

"Предоставив необходимые полномочия правоохранительным органам США, законопроект позволит быстро конфисковать суперяхты, самолеты, особняки, пентхаусы и другие роскошные активы, принадлежащие партнерам Путина по конфликту, чтобы поддержать отважных украинских борцов за свободу", - заявил сенатор Блюменталь.

Законопроект упростит конфискацию активов российских олигархов и других лиц, связанных с российским правительством, вне зависимости от их стоимости. Кроме того, законопроект гарантирует, что все средства, полученные от конфискации этих активов, будут направлены на восстановление Украины.

Помощь США Украине

Ранее мы писали, что США выделили безвозвратную помощь для энергетики Украины. Также страна выделила 522 млн долларов для закупки энергетического оборудования.

Также мы сообщали, что президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить 106 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов направлены на оборонную помощь Украине.

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