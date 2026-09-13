Сенатор Тілліс заявив, що Путін не хоче миру перед зимою

Чому Путін не хоче миру перед зимою

За словами сенатора, Путін не має жодного інтересу знижувати темп бойових дій до зими. На його переконання, якби диктатор був "інтелектуально чесним із самим собою", то визнав би складність свого становища.

"Його час вичерпується. Його економіка страждає. Він збирається пройти через вибори. Йому доведеться розглянути примусову мобілізацію після того, як він виплачує тисячі доларів, аби заохотити людей іти добровольцями, та забирає в'язнів і відправляє їх на поле бою", - зазначив Тілліс.

Усе це, за його словами, є ознаками "відчайдушного деспота". Сенатор наголосив, що цієї зими партнери мають зробити все можливе для підтримки України, адже саме на холоди Путін робить ставку, розраховуючи отримати більше важелів впливу.

Ставка на знищення інфраструктури

Тілліс нагадав, що від зими 2022 року жодного разу не бачив, щоб перед холодами Путін був серйозно зацікавлений у припиненні бойових дій.

"Цілком очевидно, що в них є план знищення інфраструктури. Цілком очевидно, що вони хотіли б залишити широкі верстви населення без гарячої води та тепла. Це просто його звична тактика", - сказав сенатор.

Він також засумнівався в щирості Кремля щодо переговорів, пригадавши зустріч Трампа й Путіна на Алясці: за словами Тілліса, невдовзі після неї Росія лише посилила ворожі дії.

Позиція України в переговорах

Сенатор переконаний, що зараз Путін не перебуває в сильнішій позиції. Навпаки - за оцінкою Тілліса, українці щонайменше є рівноправними партнерами за столом переговорів, а завдяки стійкості населення та президента, можливо, мають навіть трохи більше сили.

Окремо він високо оцінив спроможності української армії.

"ЗСУ зробили надзвичайну роботу, відбивши напад того, кого ми всі вважали майже рівним суперником для Сполучених Штатів до лютого 22 року. Росіяни довели, що, за винятком хіба що ядерного арсеналу, вони можуть лише сподіватися бути майже рівним суперником для української армії", - підсумував сенатор.