Сенатор США звинуватив Трампа в ослабленні оборони України

Коли сенатора запитали, чи чув він під час свого візиту про конкретні атаки або інциденти, на які можна було б вплинути, якби українці володіли розвідданими, він відповів: "Сто відсотків".

"Якщо є речі, які вони не отримують, які їм потрібні, це змінює їхню здатність захищатися від атак. І ці атаки відбулися в п'ятницю ввечері, в суботу, коли я був там", - сказав він журналістам.

Reuters нагадує, що Келлі, член Комітету зі збройних сил, перебував в Україні з суботи по неділю, щоб висловити підтримку народу нашої країни та оцінити ситуацію.

Також відповідаючи на запитання про Ілона Маска сенатор заявив, що мільярдер, "очевидно... несерйозний хлопець".

Ілон Маск зі свого боку написав у коментарі до посту Келлі з фотографією з України, що той є "зрадником". Чиновник відповів наступне:

"Зрадник? Ілоне, якщо ти не розумієш, що захист свободи - це основний принцип, який робить Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, тобі варто залишити це тим із нас, хто розуміє", - написав він.

Reuters уточнює, що це був третій візит Келлі в Україну з 2023 року.